De Belgische elektroketen Krëfel wordt overgenomen door de Franse groep Boulanger. Dat hebben beide bedrijven woensdag bekendgemaakt.

Krëfel is actief met 74 winkels in België. Ook de 11 Hifi International-winkels in Luxemburg, onderdeel van de groep Krëfel, komen in Franse handen.

Overnemer is de Franse elektroketen Boulanger, die 154 winkels telt.