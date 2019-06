Hij is amper 8 jaar, maar de zoon van Cristiano Ronaldo heeft al zijn eigen roepnaam én een club die hem wil kopen

Toen Cristiano Ronaldo van Madrid naar Turijn verhuisde, moest zijn gezin uiteraard mee de oversteek maken. Cristiano Junior is een fervente voetballer en ging spelen voor de U9 van Juventus. Met veel succes, zo blijkt.

In zijn eerste seizoen in de rangen van de Oude Dame was ‘Cristianinho’, zoals zijn roepnaam luidt, goed voor 56 doelpunten en 26 assists in 36 wedstrijden. Hij scoorde onder andere vier keer bij zijn debuut, wat zijn vader niet lukte, en zeven keer in een 25-0-overwinning op een toernooi in Madeira, de geboorteplaats van Ronaldo.

Junior maakt dus naam en faam, en dat heeft de 8-jarige Portugees een aanbieding opgeleverd. Sporting Lissabon, de jeugdclub van Ronaldo, wil ‘Cristianinho’ volgens verschillende Italiaanse bronnen graag terug naar Portugal halen. Er zou reeds contact gemaakt zijn met Dolores Aveiro, de grootmoeder van Junior, in de hoop om hem in huis te kunnen halen.

Sporting is interested in the signing of the 8 year-old Cristiano Ronaldo Jr. ??



His statistics are ridiculous:



? 36 matches

?? 56 goals

??? 26 assists#SportingAcademy pic.twitter.com/BYBNqtpXlp — Sporting Academy (@SportingCPYouth) 11 juni 2019

Sporting Lisbon want to sign CR7's son, Cristianinho. The 9-year-old currently plays in the Juve youth set-up. [CorSport] pic.twitter.com/kdClnG7Vwt — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 11 juni 2019

Ronaldo zelf speelde vanaf zijn twaalfde voor Sporting Lissabon en kwam dertig keer uit voor de eerste ploeg van de Portugese topclub. In 2003 trok hij voor 19 miljoen euro naar Manchester United.