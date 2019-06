Op 25 juni volgt apotheose van degradatiestrijd in eerste klasse... voor Arbitragehof

De competitie is al bijna een maand afgelopen en binnen een dikke maand zou het nieuwe seizoen al moeten beginnen, maar nog steeds is het niet duidelijk wie in 1A zal mogen aantreden. Vandaag raakte bekend dat op 25 juni om 9 uur de zaak verschijnt voor het Belgisch Arbitragehof (BAS), nog voor het einde van de maand volgt dan een uitspraak waartegen geen beroep meer mogelijk is en kennen de vijf (!) betrokken clubs hun lot.

Vijf clubs zijn betrokken bij de zaak-matchfixing: KV Mechelen, Waasland-Beveren, Lokeren, Beerschot en Tubeke. KV Mechelen werd voor zijn aandeel in mogelijke beïnvloeding van de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren op 11 maart 2018 door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond bestraft met een degradatie naar 1B (met aftrek van 12 punten over twee periodes), alsook een uitsluiting van Europees voetbal en een verbod op deelname aan de Croky Cup. Waasland-Beveren werd als club vrijgesproken en behoudt dus in principe zijn plek in 1A.

KV Mechelen tekende echter beroep aan tegen die beslissing bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Bovendien stapten ook Lokeren en Tubeke naar het arbitragehof (zie lager). Op 25 juni om 9 uur starten de debatten, er wordt een uitspraak verwacht voor het einde van de maand zoals de voetbalbond altijd heeft geëist. De Pro League hoopt immers nog steeds om op 30 juni de kalender van het nieuwe seizoen te kunnen opstellen, zodat de start van het seizoen 2019-2020 niet in gedrang komt. De eerste speeldag wordt in het laatste weekend van juli (26, 27 en 28 juli) afgewerkt.

Wie ging in beroep en waarom?

KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders (ex-voorzitter Johan Timmermans, financieel directeur Thierry Steemans, mede-eigenaar Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy) houden hun onschuld staande en stellen ook dat de degradatie onmogelijk is op basis van het bondsreglement. Waasland-Beveren werd als club vrijgesproken, voorzitter sportief directeur en sportief directeur Olivier Swolfs werden wel geschorst maar gingen niet in beroep.

Lokeren eist de plek van KV Mechelen op in 1A als de degradatie van Malinwa naar 1B bevestigd wordt door het BAS, voorlopig mag Beerschot als 1B-finalist promoveren. Beerschot ging zelf niet in beroep maar is belanghebbende partij want de Antwerpse club is er - net als de geschillencommissie - van overtuigd dat de promotie aan hen toekomt, in een brief naar de Belgische voetbalbond werden de Lokerse argumenten van tafel geveegd.

Tubeke gaat in beroep tegen de veroordeling van KV Mechelen tot het spelen in 1B volgend seizoen. De Waals-Brabanders willen afdwingen dat Malinwa degradeert naar de eerste amateurklasse omdat de Bondsprocureur zich volgens hen zou vergist hebben in zijn strafvordering, waardoor zij in 1B kunnen blijven.