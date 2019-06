Opvallend kiekje: burgemeester van Knokke ontmoet … Donald Trump

Knokke-Heist - Graaf Leopold Lippens zal zich zijn trip naar Ierland nog lang herinneren. De burgemeester van Knokke heeft er namelijk een unieke ontmoeting opzitten met niemand minder dan Donald Trump. Het leverde een al even uniek beeld op van de twee heren.

Allebei aan de macht, de ene al veertig jaar als burgervader van onze meest flamboyante kuststad, de andere als ’s werelds machtigste president. Dat het een bijzondere ontmoeting is, valt niet te ontkennen. Veel wou burgemeester Leopold Lippens echter niet kwijt over zijn tête-à-tête met Donald Trump. “We hebben even gepraat, over golf”, zegt hij. “We waren in hetzelfde hotel en kwamen elkaar daar toevallig tegen. De ontmoeting was dus niet gepland.”

Net zoals de Amerikaanse president, komt Lippens zo nu en dan in de media na een controversiële uitspraak. Onder meer zijn uithaal naar “frigoboxtoeristen” deed de gemoederen hoog oplopen. Het weerhoudt hem er niet van zijn Knokke succesvol te regeren: het is van voor 1994 geleden dat hij nog een coalitiepartner nodig had.