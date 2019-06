Waarom Van Quickenborne en Tommelein (Open VLD) met een probleem zitten door de kandidatuur van Francesco Vanderjeugd

De knuppel in het hoenderhok gooien en absoluut de eerste zijn. Dat wou Francesco Vanderjeugd bereiken met de aankondiging dat hij volgend jaar kandidaat is om Open VLD-voorzitter te worden. Hij maait zo het gras weg voor de voeten van zijn provinciegenoten Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne, die er ook over nadenken. De rangen blijven voorlopig wel gesloten bij de liberalen. De partij wil vooral eerst focussen op de regeringsonderhandelingen en pas wanneer daar duidelijkheid over is, kan de strijd om de Open VLD-troon losbarsten.