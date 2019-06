Eind juni uitspraak in zaak fraude en sociale dumping in bouwsector

In de zaak waarbij tien verdachten en drie vennootschappen zich moeten verantwoorden voor lidmaatschap van een criminele organisatie, sociale fraude en sociale dumping, valt de uitspraak op 26 juni. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De bende handelde vanuit Nederland en leverde tussen 2007 en 2014 Roemeense werknemers aan een groot aantal Belgische bouwbedrijven.

In april 2014 werden gelijktijdig huiszoekingen uitgevoerd in België, Nederland, Bulgarije en Roemenië. De actie in samenwerking met de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en Eurojust leidde tot ontmanteling van de organisatie, die tussen 2007 en 2014 meer dan 4,5 miljoen euro factureerde aan zijn klanten in België.

Fraudecarrousel

Voor de correctionele rechtbank staan twee Nederlandse echtparen en een Roemeens echtpaar terecht, samen met de zaakvoerders van drie Oost-Vlaamse bouwondernemingen. In totaal waren er minstens 79 werknemers betrokken in de fraudecarrousel, stelt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie raamt de ontdoken sociale bijdragen voor de periode van 2011 tot en met 2014 op iets meer dan 1 miljoen euro.