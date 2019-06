Wateroverlast in provincie Antwerpen door hevige regen

Turnhout -

In het noorden van de Antwerpse Kempen kampen verschillende gemeenten woensdagochtend met wateroverlast door de overvloedige en aanhoudende regenval. Dat zegt de Hulpverleningszone Taxandria. De problemen zijn het grootst in centrumstad Turnhout, waar de Aa licht buiten haar oevers is getreden.