Amerikaanse vrouwen die WK-geschiedenis schreven met monsterzege krijgen forse kritiek: “Walgelijk en beschamend!”

De grootste overwinning ooit op een wereldbeker voetbal, 13-0, dankzij vijf doelpunten van sterspeelster Alex Morgan. Het was een bijzonder leuke avond voor de Amerikaanse vrouwen, een iets mindere voor die van Thailand. Maar er kwam na de WK-wedstrijd tegen Thailand ook (forse) kritiek.

Bij de rust leidde de titelverdediger nog maar met 3-0 in Frankrijk. Na de pauze ging het heel hard. Morgan blonk uit met vijf treffers, een evenaring van het vrouwenrecord in een WK-wedstrijd. De andere Amerikaanse doelpunten kwamen op naam van Rose Lavelle (2), Sam Mewis (2), Lindsey Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh en Carli Lloyd.

Vrijwel meteen na de wedstrijd kwam er kritiek, vooral uit Canadese hoek. Onder andere Clare Rustad en Kaylyn Kyle konden de manier waarop hun Amerikaanse collega’s hun doelpunten vierden niet bijzonder waarderen.

“Ik denk gewoon dat ze met wat nederigheid en klasse hadden kunnen winnen”, vertelde Rustad bij de Canadese zender TSN. “Dat is ze duidelijk niet gelukt. Het vieren van die doelpunten laat in de wedstrijd is compleet onnodig. Wat is dit?”, klonk het bij de 36-jarige speelster die 45 keer uitkwam voor het nationale elftal.

Foto: AFP

“Ze zijn wat mij betreft het beste team van de wereld en om eerlijk te zijn, walg ik hiervan”, vulde Kaylyn Kyle aan. “Je neemt het op tegen een land dat voor de eerste keer op een WK is. Ze zijn alleen al blij dat ze hier mogen zijn”, aldus de 30-jarige ex-international met 101 caps. “Ik snap het als Mallory Pugh viert, het was haar eerste doelpunt op een WK. Maar die anderen, die hun doelpunten tellen, dat was echt beschamend.”

Een duidelijke uithaal naar Alex Morgan, die na haar laatste doelpunt met haar vingers tot vijf telde. “Ik ben zelf een profatlete geweest, er zitten kinderen te kijken en dan vier je zo bij de achtste, negende, tiende. Ik heb voor de wedstrijd gezegd dat je veel wil scoren en meteen toe wil slaan vanwege het doelsaldo. Maar er is een manier om dat te doen en dit was het wat mij betreft niet.”

Volgens de Canadese kreeg ze na afloop doodsbedreigingen via sociale media:

This is the last I will comment on this issue.

💕 Kay pic.twitter.com/EsrYxFmDkQ — Kaylyn Kyle (@KaylynKyle) 11 juni 2019

Ook uit eigen land kwam er kritiek op de Amerikaanse vrouwen, met name van ex-topscorer in de MLS Taylor Twellman:

0.0 problem with the score line as this is THE tournament BUT celebrating goals (like #9) leaves a sour taste in my mouth like many of you. Curious to see if anyone apologizes for this postgame. #USWNT #FIFAWWC https://t.co/XfGh2e2Jms — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 11 juni 2019

“Ik respecteer Thailand”

Bondscoach Jill Ellis schoot haar spelers te hulp. “Ik ben ervan overtuigd dat een tegenstander respecteren betekent dat je er vol voor gaat”, zei ze na de wedstrijd. “Het is als coach niet mijn job om mijn speelsters in te tomen want dit is een toernooi waar ze van dromen. Dit is hét van hét voor hen, het wereldkampioenschap.”

“Ik respecteer Thailand, ik vier het feit dat ze hier zijn. Maar het komt hier aan op de mentaliteit, meer dan tactiek”, aldus Ellis. “Je hebt ook zelfvertrouwen nodig en zo goed van start gaan is enorm belangrijk. We weten ook dat we nog veel werk voor de boeg hebben. We blijven dus bescheiden en gaan weer aan het werk. Wedstrijden zijn wedstrijden, je moet spelen en je geven.”

Ook legende Abby Wambach verdedigde haar landgenotes. “Voor iedereen die problemen heeft met de vele doelpunten… Voor sommige speelster was dit het eerste doelpunt op een WK en dus moeten ze blij zijn. Stel je voor dat jij dat bent. Dit is jouw droom. Zou jij je teamgenotes vertellen dat ze niet mogen vieren? En ik heb Alex Morgan haar laatste twee goals gezien, en haar assist. Wereldklasse, waren die. Dit is het WK!”