Kleuter gestorven aan ebola in Oeganda

In Oeganda is in de nacht van dinsdag op woensdag een vijfjarige jongen overleden aan ebola. Dat meldde het ministerie van Gezondheid. Het gaat om het eerste geval van de ziekte in Oeganda sinds het uitbreken van een epidemie tien maanden geleden in het noordoosten van buurland Congo.

“De jongen testte gisteren positief op ebola in Kasese en overleed afgelopen nacht in quarantaine”, klinkt het woensdag bij het Oegandese ministerie van Gezondheid. Uit voorzorg zijn alle familieleden van de kleuter in quarantaine geplaatst voor observatie.

2.000 gevallen

De vijfjarige was op de terugweg naar Kasese ziek geworden nadat hij met zijn familie een begrafenis had bijgewoond in Congo. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het Oegandese gezondheidsministerie een gespecialiseerd team naar de stad in het westen van Oeganda gestuurd om andere mogelijke oorzaken van de infectie te onderzoeken en mensen met wie de vijfjarige in contact is gekomen, te vaccineren.

In het noordoosten van Congo zijn op tien maanden tijd al meer dan 2.000 gevallen van ebola geregistreerd. Twee derde van patiënten overleed aan de hemorragische koorts.