Schotse fans tonen hun groot hart tijdens passage in Brussel: 5.000 pond voor kinderziekenhuis

Al ging de wedstrijd tegen onze Rode Duivels onherroepelijk verloren, toch hebben de Schotten indruk gemaakt in Brussel. Er werd niet alleen gedronken, gedanst en gezongen in het centrum van Brussel, maar het ‘Tartan Army Sunshine Appeal’ toonde ook hun groot hart door maar liefst 5.000 Britse pond, ofwel 5.615 euro, te schenken aan de Appeltuin, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel.

Telkens het ‘Tartan Army Sunshine Appeal’ in buitenland een wedstrijd van Schotland bijwoont, zamelen ze geld in voor hulpbehoevende kinderen in dat land. Zo brachten ze (voor de tweede keer) een bezoek aan de “Appletuin”.