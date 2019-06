Foorkramers beboet voor zwaar ongeval met reuzenrad in Nieuwpoort

Nieuwpoort -

Twee foorkramers zijn in de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan nalatigheden bij een zwaar ongeval tijdens de afbraak van een reuzenrad op de Zeedijk in Nieuwpoort. Een Nederlandse arbeider raakte daarbij zwaargewond. “Het materiaal vertoonde gebreken en van enig veiligheidsbeleid was geen sprake”, stelde de arbeidsauditeur.