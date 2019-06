Bijna honderd demonstranten, onder wie oppositieleider Alexej Navalny, zijn woensdag in Moskou tijdens een steunbetuiging voor Ivan Goloenov gearresteerd. De journalist was beschuldigd van drugshandel en werd dinsdag vrijgelaten.

In het centrum van Moskou kwamen bijna duizend mensen bijeen en in Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland, enkele honderden om te protesteren tegen de politie-acties in deze zaak, die een vrijwel ongekende mobilisatie van maatschappelijk middenveld veroorzaakte.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE