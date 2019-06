Ballon Media kiest Wim Verheije als nieuwe CEO na overlijden Dragonetti

Operationeel directeur Wim Verheije volgt Alexis Dragonetti op als CEO van de stripuitgeverij Ballon Media. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Verheije was al enkele jaren de rechterhand van Dragonetti, die eind mei om het leven kwam bij een ongeval in de Craeybeckxtunnel.

De raad van bestuur benoemde woensdag Wim Verheije, die sinds 2014 COO was bij Ballon Media, tot de nieuwe CEO. “Tijdens de afwezigheid van Alexis heeft Wim op een uiterst gepaste manier het leiderschap functioneel overgenomen”, zegt bestuurder Philippe Moorkens. “Wim genoot terecht van het volle vertrouwen van Alexis.”

Grote dromen

Alexis Dragonetti kwam op 25 mei om het leven toen hij in nog onduidelijke omstandigheden met zijn wagen tegen een wand van de Craeybeckxtunnel richting Brussel reed. Hij werd nog gereanimeerd en weggevoerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Naast oprichter en CEO van de uitgeverij achter onder meer Jommeke, was Dragonetti ook gedelegeerd bestuurder van de organisatie achter de boekenbeurs, Boek.be.

Volgens de 61-jarige Wim Verheije heeft het tragische ongeval Ballon Media als team nog veel dichter bij elkaar gebracht. “Wij zijn vastbesloten om de grote droom en de ambities van Alexis voort te zetten en zelfs nog te versterken”, zegt hij.