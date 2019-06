Ecolo komt met 10 prioriteiten voor Franse gemeenschap

Ecolo schuift tien prioriteiten naar voren voor de volgende Franse gemeenschapsregering. Dat deed de co-voorzitter van de Franstalige groenen Jean-Marc Nollet woensdag tijdens een ontmoeting met PS-kopstukken Elio Di Rupo en Paul Magnette, die in Wallonië en de Franse gemeenschap het initiatief hebben. Volgens Di Rupo zijn de voorstellen van Ecolo “zeer convergent” met het programma van de socialisten.

PS-voorzitter Di Rupo wil alles nu “in detail analyseren”, zei hij na de ontmoeting met Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet. Over mogelijke coalities in de Franse gemeenschap wordt voorlopig nog niet gesproken, klinkt het. “Alle mogelijkheden liggen nog op tafel”, aldus Di Rupo.

Spelletje

Nollet beaamt dat: het gesprek met Di Rupo en Magnette, dat twee uur duurde, ging enkel en alleen over de tien maatregelen die de groenen naar voren schuiven, zei hij na afloop. Het gaat onder meer om voorstellen rond onderwijs, jeugd en cultuur, maar veel meer wil Ecolo daar voorlopig niet over kwijt.

De Franstalige socialisten hebben het wel moeilijk met de houding van de PVDA in de Waalse formatie. Magnette en Di Rupo hadden gisteren/dinsdag een gesprek met de kopstukken van de extreemlinkse partij in het kader van de Waalse regeringsvorming, maar volgens PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw speelt de PS een spelletje en wil ze uiteindelijk toch met de liberalen van MR in zee. “De PVDA weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. Waarvan akte”, liet Di Rupo woensdag optekenen. Eerder op de dag nam Magnette de PVDA al op de korrel.

Ook Nollet is kritisch voor de marxisten. “Vandaag moeten we uit de communicatielogica komen en gesprekken aanvatten over de grond van de zaak. Voor sommigen wordt de grond hen te warm onder de voeten, maar wij houden het hoofd koel.”