7 mannen in cel voor drugslabo in varkensboerderij

Wuustwezel - Zeven mannen zijn aangehouden nadat de federale gerechtelijke politie vorige donderdag een groot drugslaboratorium heeft ontdekt in Wuustwezel.

De politie had info gekregen over de productie van synthetische drugs in een afgelegen varkensboerderij aan Noordheuvel in Wuustwezel. Na verder onderzoek werd beslist om op donderdag 6 juni 2019 tussen te komen. Er werd een groot druglabo aangetroffen voor het ganse productieproces van methamfetamine, inclusief tot het vacuüm verpakken van het afgewerkt product. Er werd meer dan 4 kilogram afgewerkt ‘chrystal meth’ gevonden. In drie garageboxen stonden hardware en chemicaliën stonden opgeslagen.

Zeven mensen konden ter plaatse opgepakt worden: een Belg van 62 uit Wuustwezel, twee Nederlanders van 36 en 40, drie Mexicanen van 26, 28 en 54 en een Colombiaan van 55.

Het Laboratoria voor Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) van de federale politie deed een sporenonderzoek. Ook het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en Clan Lab Response Unit (C.R.U.) hebben op de site het nodige onderzoek gedaan. De Civiele Bescherming stond in voor de ontmanteling en het opruimen van het drugslab.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter en door de Federale Gerechtelijk Politie wordt verdergezet.