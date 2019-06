Voorzitter Voka Limburg vrijgelaten onder voorwaarden

In het onderzoek naar grootschalige dieselfraude heeft Francis Wanten, voorzitter van Voka Limburg en grote baas van brandstoffengroothandel Comfort Energy, de gevangenis mogen verlaten. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling besliste dinsdag om hem onder strikte voorwaarden vrij te laten, zo schrijft Het Belang van Limburg. Het nieuws wordt bevestigd door het Antwerpse parket-generaal.

Francis Wanten was in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer om het elektronisch toezicht dat de onderzoeksrechter hem had opgelegd, om te zetten in een hechtenis achter tralies. De KI hervormde die beslissing en liet hem vrij onder voorwaarden. Ook een vrouwelijk personeelslid van Comfort Energy mocht van de KI dinsdag de gevangenis onder voorwaarden verlaten. Beiden mogen geen contact hebben met de andere betrokkenen in het onderzoek.

Het Limburgse gerecht rolde vorige maand een criminele organisatie op die goedkope rode diesel ontkleurde en als gewone diesel verkocht had, wat tientallen miljoenen euro’s winst opleverde. Twee broers uit Genk, die al voor gelijkaardige feiten veroordeeld werden, zouden de spilfiguren zijn.

Comfort Energy had ook brandstoffen geleverd aan de opgerolde organisatie, maar volgens het bedrijf werden de leveringen meteen stopgezet toen bleek dat een klant niet zuiver op de graat was.