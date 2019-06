Backstage op Rock Werchter door bloed te doneren

Het Rode Kruis organiseert op vrijdag 14 juni tussen 16 en 20 uur een bloeddonatieactie in het artiestendorp van Rock Werchter. Het is de start van een campagne om meer mensen te overhalen ook tijdens de zomer bloed te doneren. Tijdens de zomermaanden is er om allerlei redenen steeds minder bloed en plasma voorhanden, terwijl de patiënten die dit nodig hebben niet in aantal afnemen.