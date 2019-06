Real Madrid stelt nieuwe goalgetter Luka Jovic voor (zonder rugnummer), De Koninklijke hopen voor Eden Hazard op veel volk

Woensdag is presentatiedag bij Real Madrid. Vanmiddag werd Luka Jovic voorgesteld aan de verzamelde pers. Zonder rugnummer, voorlopig. Om 19u00 is het de beurt aan Eden Hazard.

Jovic speelde het afgelopen seizoen de pannen van het dak bij Eintracht Frankfurt. De 21-jarige Serviër deed 27 keer de netten trillen voor de Duitse club, die de halve finales van de Europa League haalde en pas op de slotspeeldag in de Bundesliga naast een Champions League-ticket greep.

Real Madrid was er snel bij en legt 60 miljoen euro op tafel voor Jovic, die woensdag gepresenteerd werd in het Bernabeu. In een strak marineblauw pak keek hij eerst naar de prijzenkast van De Koninklijke, alvorens een video van zichzelf te bekijken en daarna het woord te nemen naast voorzitter Florentino Perez.

“We hebben hier een van de beste spitsen in Europa”, aldus Perez. “Iemand wiens droom in vervulling gaat door naar Real te komen. Bedankt om dit team te kiezen.”

Foto: AFP

“Ik ben de gelukkigste kerel ter wereld”, lachte Jovic. “Ik heb een contract getekend bij een heel grote club. Ik ga alles geven om Real Madrid prijzen te doen winnen. Ik sliep vroeger in een shirt van Real, een cadeau van een vriend van mijn vader. Sindsdien ben ik altijd een supporter geweest van deze club. Ronaldo (de Braziliaanse, red.) was zeker een van mijn helden als kind. Ik weet dat het vorige seizoen niet het beste was van Real, maar ik hoop dat het volgend seizoen beter zal zijn.”

Jovic, die nadien even rondliep op het Madrileense gras, werd ook gevraagd wat voor speler hij is. “Ik kan als eenzame spits aan de bak of samen met een andere aanvaller. Het maakt me niet uit, ik ben hier om te vechten. Er is veel concurrentie, maar ik ben er zeker van dat ik mijn kans zal krijgen. Karim Benzema is een van de beste spitsen ter wereld, hij is hier al sinds ik amper 11 jaar was. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken. Hoe vaak ik ga scoren? Daar kan ik geen getal op plakken.”

☝🏟 The moment Luka Jović stepped out on to the Bernabéu pitch for the first time as a @RealMadrid player!#WelcomeJovic | #RMTV pic.twitter.com/JcQ9SBaLy3 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 juni 2019

Hazard

“Eden Hazard? Natuurlijk ben ik blij dat hij ook komt”, aldus Jovic. “Hazard is een van de beste spelers ter wereld, dus het zal een plezier zijn om met hem samen te kunnen spelen.”

Onze landgenoot wordt om 19u00 voorgesteld in het Bernabeu in Madrid. Volgens Marca hoopt Real dat er meer volk komt opdagen als tijdens de presentatie van Cristiano Ronaldo. Toen zat er zo’n 70.000 man in het stadion.