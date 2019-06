Eerste Vlaamse patiënten kregen in UZ Leuven ‘onzichtbaar’ gehoorimplantaat

In het UZ Leuven kregen onlangs de eerste patiënten een gehoorimplantaat dat volledig onder de huid van de schedel aangebracht wordt. Het nieuwe gehoorsysteem, dat in ons land nog niet terugbetaald wordt, stelt patiënten in staat om ook ‘s nachts te horen en geeft meer vrijheid om bijvoorbeeld intensief te sporten of beroepen in het stof uit te oefenen.

Het gehoorsysteem bevat een microfoon en versterker die aan een geluidsomzetter in het middenoor wordt gekoppeld. De implantatie vergt volgens professor Nicolas Verhaert, neus-, keel- en oorarts in het UZ Leuven, complexe oorchirurgie en millimeterwerk. Alle implantaties verliepen tot dusver zonder problemen.

Het is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die geen uitwendig gehoorsysteem kunnen krijgen. Dit laatste kan het gevolg van zijn van medische redenen, zoals een te smalle gehoorgang of teveel oorsmeerproductie. Ook praktische redenen kunnen aan de basis liggen. Omdat het systeem dag en nacht werkt kunnen mensen met dit apparaat bijvoorbeeld ‘s nachts hun baby horen huilen.

Alleen patiënten die nog voldoende geluid kunnen verwerken kunnen met dit onzichtbaar implantaat geholpen worden. Omdat de microfoon in het lichaam geïmplanteerd wordt, vangt het ook lichaamsgeluiden op. Dit laatste kan in het begin storend zijn, maar door een aanpassing van de hersenen verdwijnen die geluiden na een tijd naar de achtergrond. Dragers kunnen ook niet langer zomaar een MRI-scan ondergaan.