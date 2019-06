Minder dan 2 procent van de bestuurders onder invloed van alcohol na “Weekend zonder alcohol achter het stuur”

De federale politie heeft het voorbije weekend bij controles het alcoholgebruik van 37.013 bestuurders gecontroleerd tijdens het “Weekend zonder alcohol achter het stuur”. Van hen reden er 618, of 1,67 procent, onder invloed van alcohol. Het gaat om een dalende trend, meldt de federale politie woensdag.

Van vrijdag 7 juni 18 uur tot maandag 10 juni 6 uur vond de achtste editie plaats van het “Weekend zonder alcohol achter het stuur”. De federale wegpolitie en 109 zones van de lokale politie controleerden het alcoholgebruik van 37.013 bestuurders. Van hen was 1,67 procent in overtreding. De politie trok 154 rijbewijzen in.

Tijdens de editie van juni 2018 werden 32.299 personen gecontroleerd en was 2,24 pct in overtreding. “Er is dus een dalende tendens”, meldt de politie.

Daarnaast trok de politie van 61 bestuurders het rijbewijs in wegens rijden onder invloed van verdovende middelen, tegenover 46 tijdens de editie van juni 2018.

Deze aangekondigde actie heeft nog steeds hetzelfde doel: de weggebruikers afraden om onder invloed van alcohol of andere stoffen achter het stuur te kruipen, aldus de politie.