Europese liberale fractie wordt omgedoopt tot ‘Renew Europe’

Renew Europe zal in het nieuwe parlement de op twee na grootste groep vormen, na de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij (EVP) en de sociaaldemocratische S&D. Met haar ongeveer 110 zetels laat de liberale groep wel forse groei optekenen, want de voorbije vijf jaar schommelde ze steevast rond de zeventig zetels.

Die groei is hoofdzakelijk te danken aan de alliantie die aangegaan wordt met de partij van de Franse president Macron. Zijn Renaissance-lijst sleepte bij de Europese verkiezingen 21 zetels in de wacht. De liberalen mogen ook de acht verkozenen van de nieuwe Roemeense coalitie 2020-USR Plus, een initiatief van oud-premier Dacian Ciolos, in hun groep verwelkomen.

Our new group in the @Europarl_EN has chosen a new name: Renew Europe



We're stronger than ever & have the unique chance to shape Europe.



There is a lot of work ahead of us. We are inspired to build a free & fair Europe.