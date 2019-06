MeToo in de kleedkamer: “Vooral jonge talenten op weg naar de top lopen risico”

Hoe wijdverspreid is psychologisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sportwereld, nu blijkt dat ook het vrouwenwielrennen zijn #MeToo-zaak heeft? “Vooral jonge, beloftevolle sporters die op de drempel van de top staan, lopen risico”, zegt criminologe Tine Vertommen. Ze pleit voor duidelijke gedragscodes tussen atleet en begeleider. “Een tactische bespreking alleen in een kamer bij de sporter lijkt me geen goed idee.”