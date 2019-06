Instagrammodellen onder vuur voor sexy selfies in verboden zone van Tsjernobyl: “Oneerbiedig en ongepast”

Sinds het succes van de HBO-serie ‘Chernobyl’ is het toerisme in de Oekraïense spookstad Pripjat sterk gestegen. Toeristen willen vooral de verboden zone en de woestenij bezoeken die ontstaan is na de kernramp van 1986. Onder hen ook heel wat Instagrammodellen of zogenaamde ‘influencers’, die geld verdienen door foto’s te delen met hun talloze volgers op sociale media. Maar hun “oneerbiedig” gedrag stuit op heel wat kritiek.

LEES OOK. Hoe serie over Tsjernobylramp de stad en haar overblijvers doet opleven

De modellen willen zo sexy mogelijk op hun kiekjes in de radioactieve zone staan en trekken daarom kleren uit of poseren halfnaakt in een stralingspak. “Ongepast en oneerbiedig”, klinken de reacties op die foto’s. “Hier zijn mensen op een verschrikkelijke manier gestorven.”

Ook Craig Mazin, de schrijver van de populaire HBO-reeks uitte zijn ongenoegen op Twitter en riep toeristen op om zich “respectvol te gedragen voor diegene die leden of zich opofferden”.

bekijk ook

Instagrammodel sloopt neus van 200 jaar standbeeld om “meer volgers te krijgen”

YouTuber deelt naaktfoto van bekende vriendin, maar krijgt bakken kritiek (en dat is niet de eerste keer)



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

Drone filmt de woestenij van Tsjernobyl 33 jaar na de verschrikkelijke kernramp