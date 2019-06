Industriebrand Kampenhout: gemeentelijk rampenplan in werking, buurtbewoners geëvacueerd

Kampenhout / Haacht - Na een zware industriebrand bij het afvalverwerkend bedrijf Renewi in Kampenhout, heeft de politie woensdag het gemeentelijk rampenplan in Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek afgekondigd. Inwoners worden aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Buurtbewoners werden uit voorzorg geëvacueerd.

Dinsdag kreeg het afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Kampenhout te maken met een zware brand. Dat zorgde voor een hoge rookkolom die van ver te zien was. De brand was snel onder controle, maar er werd beslist het pand gecontroleerd uit te laten branden gedurende de nacht.

“De brand is nog steeds onder controle, maar door de weersomstandigheden is er meer rookontwikkeling en momenteel is er blijvende laaghangende rook die hinder veroorzaakt”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Haacht. “Daarom heeft de brandweer geadviseerd om toch het gemeentelijk noodplan af te kondigen in de gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Kampenhout.”

Uit voorzorg worden sinds 14.00 uur ook inwoners uit de omgeving geëvacueerd. Het gaat om de bewoners van de Pleinstraat, Tuinwijk, Oudestraat (Haacht), Industriestraat, Vingerstraat, Vaartstraat en Gebroeders Jansensstraat. Die mensen kunnen terecht in de cafetaria van ‘Den box’, het vrijetijdscomplex Den Dijk in de Dijkstraat in Haacht, waar ze worden opgevangen door medewerkers van het Lokaal zorgbestuur Haacht. Inwoners kunnen ook naar vrienden of familie maar geven dan best hun gegevens door aan de politie.

Crisiscentrum

Voorlopig is het nog niet duidelijk of die giftig is of niet. De gemeenten neemt daarom voorzorgsmaatregelen. Ook werd er een crisiscentrum in het gemeentehuis van Haacht opgericht. Inwoners Haacht, Boortmeerbeek en Kampenhout worden aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk worden er nog meer straten ontruimd naarmate de dag vordert. Politieagenten die de perimeter bewaken dragen uit voorzorg mondmaskers.