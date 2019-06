Twee Vlaams Belangers flankeren De Croo als voorzitter Vlaams Parlement

Als Herman De Croo volgende week dinsdag de openingszitting van het Vlaams Parlement voorzit, zal hij worden geflankeerd door twee leden van Vlaams Belang. Volgens het reglement zijn het immers de twee jongste parlementsleden die optreden als tijdelijk secretaris.

Op de openingszitting wordt degene met de grootste anciënniteit de tijdelijke voorzitter. Dat zou Filip Dewinter van Vlaams Belang zijn geweest, ware het niet dat Herman De Croo (Open VLD) besloot om toch even zijn zetel op te nemen. Eenmaal er een definitieve voorzitter is, staat de 81-jarige liberaal zijn zitje af. Hij zetelt nog even om te vermijden dat de parlementsleden de eed moeten afleggen in de handen van Filip Dewinter, verklaarde De Croo afgelopen week.

De twee jongste aanwezige volksvertegenwoordigers treden volgens het reglement als tijdelijk secretaris op. Zij zien onder meer toe op de stemming en op de notulen.

In de nieuwe samenstelling van het parlement zijn dat twee leden van Vlaams Belang. Het gaat om Adeline Blancquaert (23) en Filip Brusselmans (21).

Ook in de Kamer

De installatievergadering van de Kamer wordt op donderdag 20 juni voorgezeten door Patrick Dewael (Open VLD), het Kamerlid met de meeste anciënniteit. Hij wordt geflankeerd door de twee jongste Kamerleden, Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en Mélissa Hanus (PS). Zo is woensdag bevestigd door de diensten van de Kamer.

Het voorzitterschap van de Kamer maakt normaal gezien deel uit van de functies die onder de coalitiepartners worden verdeeld nadat er een regeerakkoord is bereikt. Voor de installatievergadering wordt echter gekeken naar het lid met de meeste jaren ervaring als parlementslid om tijdelijk het voorzitterschap waar te nemen. Voor de secretarissen grijpt men terug naar de twee jongste verkozenen.