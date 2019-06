Vier jaar cel voor man die bruidegom neerstak op trouwfeest omdat hij geen alcohol meer kreeg

Wielsbeke - De rechtbank van Kortrijk heeft een man die op een trouwfeest in Wielsbeke de bruidegom neerstak veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan 37 maanden effectief. Hij was kwaad omdat hij geen alcohol meer kreeg op het feest. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.130 euro betalen.

De feiten dateren van eind vorig jaar in Wielsbeke. Een van de gasten zakte samen met zijn vader af naar het trouwfeest en beiden waren erg dronken. Toen de beklaagde geen bier meer kreeg, werd hij zo kwaad dat hij een mes in de hals van de 55-jarige bruidegom stak. Hij had nochtans een trouwcadeau van 20 euro gegeven, zou hij achteraf verklaard hebben aan de politie.

“Het scheelde geen haar of het slachtoffer was overleden”, zei Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kort na de feiten. “Het mes werd recht in de hals van de bruidegom geplant.”

Volgens de verdediging had de beklaagde het wapen niet bewust meegebracht, maar haalde hij uit met het mes waarmee de bruidstaart werd aangesneden. Het slachtoffer verloor veel bloed maar was nooit in levensgevaar. “Ik ben erg blij dat ik het nog kan navertellen”, vertelde hij aan de rechter.