Schuur grotendeels uitgebrand, allicht door defecte tractor

Tielt - Op een boerderij langs de Oosthoekstraat in Kanegem brak woensdag iets voor 10 uur brand uit in een schuur. De bewoners, Pascal Callens en Annick Debel, waren thuis op hun hoeve, maar hadden niets in de gaten.

Het waren buurtbewoners die aan het vergaderen waren in een huis wat verderop, die plots de zwarte rookpluim opmerkten. “Een van ons belde naar Pascal en Annick om te vragen of we moesten komen helpen met de brand, maar ze vielen uit de lucht. Ze wisten het nog niet”, zeggen ze.

De buren snelden ter plaatse om samen met de bewoners nog wat spullen uit de schuur te redden, maar de brand woedde al hevig. De vlammen sloegen door het dak.

De brandweerzone Midwest stuurden de posten van Ruiselede, Tielt, Aarsele en Pittem naar Kanegem. In de schuur stond onder andere een tractor hevig te branden. “We konden de brand halverwege de schuur tegenhouden, met dank aan een tussenmuur”, zegt brandweerofficier Robert Hoste. Omdat er langs de landelijke weg geen leiding voor bluswater lag, reden tankwagens constant op en af naar een vulplaats om water te halen.

Asbest vrijgekomen

Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer bleef nog bezig tot rond 13 uur omdat er ook hooi was beginnen branden. Dat moest allemaal naar buiten worden gehaald om nageblust te worden. De brandweermannen droegen mondmaskers omdat er asbest was vrijgekomen uit het dak. “We hebben de milieudienst van Tielt daarvan op de hoogte gebracht”, zegt Hoste.

Een groot deel van de schuur stortte in en brandde uit. Wellicht ontstond het vuur door een defect in de tractor. Pascal had hem nog kort voordien in de schuur gezet omdat het begon te regenen. Ook een kar en wat kleiner materiaal ging in de vlammen op. Een andere tractor kon wel worden gered.