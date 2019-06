PVDA doet niet langer mee in de Waalse regeringsvorming

PVDA zal donderdag niet ingaan op de uitnodiging van Elio Di Rupo en Paul Magnette (PS) voor een nieuw gesprek met het oog op de vorming van een regering voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap. Dat bevestigt woordvoerder Germain Mugemangango.

Op de website van La DH geeft PVDA’er Raoul Hedebouw meer uitleg bij de beslissing van zijn partij. “We doen niet langer mee met dit kat-en-muisspelletje”, zegt hij. “Ze hebben echt met onze voeten gespeeld. Het enige dat ze willen is bij de achterban hun beslissing legitimeren om met MR te gaan regeren.”

Volgens Hedebouw zijn de gesprekken stukgelopen op het idee van PVDA om in de komende legislatuur 40.000 sociale woningen te bouwen en de Europese begrotingsregels minder strikt te interpreteren.

PVDA is ook niet bereid om vanuit de oppositie een minderheidsregering van PS en Ecolo te steunen. “We zijn natuurlijk bereid om onze steun te verlenen aan goede maatregelen, dossier per dossier. Maar een blanco cheque tekenen om een regering gedurende vijf jaar te steunen, daar zeggen we duidelijk ‘neen’ tegen”, verklaart een PVDA’er aan La DH.