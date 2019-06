Emotionele speech beroert de gemoederen: beroemde komiek woest op politici tijdens hoorzitting over 9/11

Tijdens een hoorzitting dinsdag over een fonds dat de hulpverleners moet ondersteunen die als eerste ter plaatse waren tijdens de aanslagen van 11 september 2001 in New York, heeft de beroemde Amerikaanse komiek Jon Stewart zich kwaad gemaakt. De voormalige presentator van ‘The Daily Show’ werd woest en emotioneel omdat verschillende leden van het comité niet aanwezig waren op de zitting om dat fonds te hernieuwen. “Ziek en stervend, kwamen de hulpverleners hierheen om te spreken… voor niemand”, klonk het. “Jullie zouden zich moeten schamen.”

Stewart werd beroemd als komiek, acteur en presentator en zet zich nu in voor de hulpverleners van de aanslagen op het World Trade Center in New York van 11 september. Ze blijven achttien jaar nadat ze als eerste op de plaats van de ramp waren, in de kou staan, aldus de man. Stewart - bijgestaan door mensen wiens leven nog steeds wordt beïnvloed door de terreuraanval - getuigde voor een comité om het fonds voor de financiële compensatie voor die hulpverleners te hernieuwen. Hij was kwaad omdat de meeste leden van het comité afwezig waren, terwijl er talloze hulpverleners waren opgedaagd.

Sommigen onder hen letterlijk “ziek en stervend”: Louis Alvarez - een voormalige politie-inspecteur bij de ontmijningsdienst van de New Yorkse politie - was naar Washington D.C. afgereisd “een dag voor hij zijn 69ste chemokuur zou beginnen”. De man leidt aan kanker omdat hij schadelijke stoffen inademde tijdens het zoeken naar slachtoffers nadat de WTC-torens waren ingestort. “Ik ben hier om er zeker van te zijn dat u ons niet vergeet”, aldus Alvarez, die door zijn ziekte slechts nog een schim is van zichzelf. “U heeft allemaal beloofd dat u ons niet zou vergeten.”

