Duitse soldaten stoppen truck met oplegger met levenloze chauffeur op de snelweg

Soldaten van de Bundeswehr hebben woensdag door een koelbloedige tussenkomst op de Autobahn 4 in Thüringen mogelijk een zwaar verkeersongeval kunnen voorkomen. De 41-jarige sergeant-majoor Friedemann Frischko van het Panzerpionierbataillon 701 uit Gera reed zijn voertuig voor een rijdende truck met oplegger, waarin de 67-jarige chauffeur levenloos achter zijn stuur ineengestuikt zat. Een spoedarts, die toevallig in de buurt was, kon achteraf enkel nog de dood van de trucker uit Sachsen-Anhalt vaststellen. Dat deelde de snelwegpolitie mee.

“Kolonel Christopher Seidel en ik waren op de A4 richting Dresden onderweg, toen we een 40-tonner zagen die tegen de vangrail reed en vervolgens zigzaggend terug op de weg kwam”, omschreef Frischko de gebeurtenis aan het Duitse persbureau. Toevallig reed achter Frischko nog een ander militair voertuig van het 4e Versorgungsbataillons 142 uit Havelberg. “De kameraden -korporaal-chef Christian Berndt als chauffeur en korporaal Patrick Durmaz als bijrijder- konden ons bijhalen en naast de oplegger rijden. Ze zagen dat de trucker volledig was weggezakt”.

De truck bolde tegen een matige snelheid door een werkplaats tussen Gera-Leumnitz en Ronneburg. Durmaz probeerde eerst in de cabine van de truck te geraken. Toen hij daar niet in slaagde, begon Frischko zijn remmanoeuvre voor de truck en met succes. “Ik wilde dit doen om erger te voorkomen”, verklaarde de militair, die al 15 jaar in dienst is.

Toen de truck zo goed als stilstond, kon de militair uit Havelberg de handrem van de truck optrekken. De bijgesnelde spoedarts en de soldaten probeerden de 67-jarige chauffeur nog te reanimeren, maar voor hem kwam alle hulp te laat.