Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Doffe ellende bovenop onmetelijk verdriet: dat is wat een gezin uit Oudsbergen is overkomen. Eerst verloor het gezin hun 5-jarig zoontje door een spijtig ongeval. En wat later blijkt dat de ouders bijna al het spaargeld van hun zoontje kwijt zijn aan de overheid.

De familie wil dan ook graag dat het erfrecht aangepast wordt. Want of de overledenen nu 5 of 99 jaar is, de procedure blijft hetzelfde. En dat is volgens de nabestaanden onbegrijpelijk.