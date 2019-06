Zo veel regen, en toch nog altijd een watertekort

Het heeft hard geregend de voorbije dagen, maar dat heeft de watertekorten die we sinds vorige zomer hebben nog niet aangevuld. “Ze liepen gelukkig ook niet meer op”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Maar beterschap is nog niet in aantocht.

De hittegolf van vorige zomer zorgde voor enorme tekorten in het grondwater. Vandaag, bijna negen maanden later, zijn die tekorten nog verre van aangevuld. Het is nog even wachten op de meest recente cijfers maar Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij zegt dat iets minder dan 40 procent van de grondwaterstanden zeer laag is. Een kwart is laag en ongeveer dertig procent is normaal voor de tijd van het jaar. Vooral in Vlaams-Brabant en het noorden van Limburg is het peil van het grondwater erg laag.

“Het regent wel veel, maar dat vult niet voldoende aan. Bovendien wordt het warmer, en dus verdampt het water sneller. De natuur is ook volop in gang geschoten en heeft veel water nodig. Komt daarbij dat stortbuien niet zo interessant zijn, want dan kan het water niet in de grond dringen. Het is beste is een echte regenachtige dag”, zegt Katrien Smet.

Het is nog te vroeg om al te weten of er met de zomer in aantocht straks weer een beperking komt op het gebruik van water.