Trump wil 2.000 Amerikaanse soldaten naar Polen verplaatsen

De Amerikaanse president Donald Trump wil 2.000 bijkomende Amerikaanse soldaten naar Polen verplaatsen uit andere Europese landen. Daar is wel nog geen definitieve beslissing over genomen, verduidelijkte hij woensdag, naar aanleiding van het bezoek van de Poolse president Andrzej Duda aan Washington.

“Er zouden geen bijkomende troepen naar Europa komen. We zouden ze verplaatsen van een andere locatie”, zei Trump volgens Amerikaanse media aan de zijde van Duda in de Oval Office. “We hebben nog niets gefinaliseerd.”

Momenteel bevinden er zich ongeveer 4.000 Amerikaanse soldaten in Polen, op rotatiebasis. Mogelijk komende de bijkomende soldaten uit Duitsland, waar de VS 52.000 soldaten hebben. Duitsland houdt zich weliswaar niet aan de NAVO-norm van 2 procent van het bpp dat aan defensie moet worden uitgegeven. Polen houdt zich daar wel aan, prees Trump.

Trump kondigde ook nog aan dat Polen een dertigtal Amerikaanse gevechtsvliegtuigen van het type F-35 zal bestellen. Ter ere daarvan zullen twee F-35’s even over het Witte Huis vliegen.

De Poolse regering wil al langer dat er meer Amerikaanse troepen in het land komen. Vele Polen zien in de VS een beschermingsmacht tegen een mogelijke Russische bedreiging. Duda bracht een permanente Amerikaanse legerbasis in Polen ter sprake. Die wil hij ‘Fort Trump’ noemen, om zo de Amerikaanse president te eren.