Nieuwkomer in de Proximus League Virton legt topschutter van Luxemburg vast

Excelsior Virton heeft met Samir Hadji de topschutter van Luxemburg in zijn rangen gehaald. De Marokkaanse aanvaller komt over van Fola Esch en ondertekende bij de nieuwkomer in 1B een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde jaar. Dat maakte Virton dinsdagavond bekend.

De 29-jarige Hadji speelde de afgelopen zeven seizoenen bij Fola Esch in Luxemburg. Daar scoorde hij 130 doelpunten in 219 wedstrijden en gaf hij ook nog eens 51 assists. Afgelopen seizoen werd de in Frankrijk geboren spits topschutter van de Luxemburgse eerste klasse met 23 treffers. Hadji veroverde twee landstitels met Fola, de huidige vicekampioen van Luxemburg.

Samir Hadji is de zoon van voormalig Marokkaans international Mustapha Hadji, die in 1998 verkozen werd tot ‘Afrikaans voetballer van het jaar’. Vader Hadji speelde als spits onder andere voor Sporting, Deportivo, Aston Villa en Espanyol.

Hadi is de vierde versterking voor Virton, dat na het winnen van de promotiefinale in de eerste amateurklasse voor het eerst deelneemt aan 1B.