Omstreden kredietmakelaar Kris B. (55) vrij onder voorwaarden

Leuven / Rotselaar -

De omstreden kredietmakelaar Kris B. (55) uit Rotselaar die overal in Vlaanderen van kwetsbare mensen het huis aftroggelde, is door de Leuvense raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. De man werd een maand geleden opgepakt door het Leuvense gerecht, en in verdenking gesteld van oplichting en het leiden van een criminele organisatie.