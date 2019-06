1.189 fraudegevallen via internetbankieren

De eerste drie maanden van dit jaar zijn 1.189 mensen het slachtoffer geworden van fraude via internetbankieren, zo becijferde Febelfin. Tegenover een jaar eerder lieten 12,9 procent minder mensen zich vangen. De daling in het buitgemaakte fraudebedrag is nog meer uitgesproken: -62,3 procent tegenover de eerste drie maanden van 2018. In de meeste gevallen gaat het om ‘phishing’. Daarbij ‘vissen’ fraudeurs naar toegangscodes (zoals een pincode of de codes om te kunnen internetbankieren) door zich voor te doen als een bank.