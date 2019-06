Jambon stelt zich vragen bij “irrealistische toverformules” in Vlaams Belang-programma

N-VA-kopstuk Jan Jambon stelt zich vragen bij de geloofwaardigheid van het programma van Vlaams Belang. Dat zei hij woensdag aan Terzake. “De formules zijn nogal populistisch en ik denk niet dat ze zullen werken. Maar het zou te gemakkelijk zijn om ze terug in de oppositie te duwen, want dan kunnen ze verder met irrealistische toverformules kiezers trachten te lokken.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever neemt in Vlaanderen de taak van formateur op zich. Hij had al twee gesprekken met Vlaams Belang, de grote winnaar van de verkiezingen. De extreemrechtse partij mag nog een derde keer aanschuiven, vernam Belga woensdag uit goede bron.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelt zich vragen bij de geloofwaardigheid van het Vlaams Belang-programma. De partij pleit onder meer voor een complete immigratiestop en het stopzetten van de solidariteitsbijdragen aan Wallonië. “Het Vlaams Belang heeft een duidelijk mandaat gekregen van de kiezer, maar ik denk dat de formules nogal populistisch zijn en dat ze niet zullen werken”, aldus Jambon.

Oppositie

De voormalig vicepremier vindt het wel belangrijk om met de partij te praten. “Het zou te gemakkelijk zijn om ze ‘d’office’ terug in de oppositie te duwen zodat ze verder met irrealistische toverformules kiezers kunnen trachten te lokken. We moeten kijken of we met het Vlaams Belang akkoorden zouden kunnen maken, zodat ze kunnen aantonen of hun formules al dan niet werken, zodat ze zelf ook verplicht zijn om verantwoordelijkheid te nemen in plaats van te bombarderen vanuit de marge.”

N-VA en Vlaams Belang hebben in Vlaanderen geen meerderheid, en hebben voor een eventuele regeringscoalitie dus een derde partner nodig. De andere partijen hebben echter al laten weten dat ze daar niet voor staan te springen. “Er moet dan inderdaad een derde partner bij komen. Dat zijn moeilijke gesprekken en ik zal ze nu ook niet nog moeilijker maken”, zegt Jambon daarover.