Kampioenschap billenkoek geven: nieuwe sportdiscipline voor vrouwen is razend populair

In Rusland hadden ze al een kampioenschap waarbij mannen elkaar om het hardst in het gezicht slaan. Nu hebben ze ook een - iets zachtere - variant voor vrouwen bedacht: het kampioenschap billenkoek geven. De regels zijn simpel: twee dames slaan elkaar om de beurt om het achterwerk, de eerste die daardoor uit balans raakt, verliest. De populariteit van de nieuwe sportdiscipline is razendsnel - om duidelijke redenen - de hoogte ingeschoten op sociale media. Maar het kampioenschap is niet voor doetjes: om overwinnaar te worden, trainen de deelneemster erg hard zodat hun billen klaar worden gestoomd.