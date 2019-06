‘Telefacts zomer’ volgt Hazard van ’s Gravenbrakel tot Madrid

Donderdagavond wordt ‘de duurste Belg ter wereld’ Eden Hazard officieel voorgesteld in het stadion Bernabéu, van zijn nieuwe club Real Madrid. Om 19 uur is de plechtigheid online via livestream te volgen, en enkele uren later wijdt Telefacts zomer een special aan de 28-jarige Rode Duivel. Daarin blikt onder anderen zijn vader, Thierry Hazard, terug op Edens beginjaren: “Hij moet zich kunnen amuseren, dat is altijd zo geweest. Eden is een artiest die vrijheid moet krijgen om te kunnen presteren.”