Gentse Deliveroo-koeriers staken zaterdagavond

Gent - De Gentse Deliveroo-koeriers gaan zaterdag tussen 19 en 20 uur het werk neerleggen. Ze protesteren tegen de “vermindering van onze vergoeding met 35 pct sinds augustus”, klinkt het in een mail die ondertekend wordt door de Gentse afdeling van het Koerierscollectief. “We willen dat de vergoedingen weer worden opgetrokken naar het niveau van de zomer. We willen ook een minimum gegarandeerd inkomen van 12 euro/uur.” Een deel van de stakende koeriers zal piket houden aan de McDonalds op de Korenmarkt.

De koeriers zeggen de directie van Deliveroo over deze problematiek “reeds individueel en in groep” aangesproken te hebben, maar zonder enig gevolg. “De directie wil zelfs niet naar onze klachten luisteren indien we ze in groep stellen, of wimpelt ons stelselmatig af indien we ze individueel stellen.”

In een flyer stellen de koeriers dat de minimumvergoeding daalde van 4,6 euro in augustus naar 3,75, waardoor hun vergoeding per uur daalde van gemiddeld 15 euro/uur (bruto) verdienen naar 11,5 euro/uur.

De koeriers zullen zaterdag om 20 uur beslissen of ze al dan niet verder gaan met de staking. Ze maken zich sterk dat de staking van 1 uur al “een serieuze impact” zal hebben, omdat een hele avondshift helemaal in het honderd zal lopen.

De actie wordt gesteund door ABVV-BTB en ACV-Transcom.