Jonas startte als 16-jarige bedrijf, sinds deze week is het één miljard waard: “Ik verzweeg voor mijn klanten dat ik vanuit mijn slaapkamer werkte”

Twee jaar lang hield hij voor al zijn klanten verborgen dat zijn hoofdkantoor een slaapkamer was, en hij slechts een tiener. Jonas Dhaenens, intussen 36, was op zijn eentje de Combell Groep: de man die dag en nacht de telefoontjes van klanten in nood opnam, de verkoper én CEO tegelijk. Vandaag wordt zijn bedrijf na een nieuwe megafusie op meer dan één miljard euro geschat. “Er kruipt extreem veel tijd in mijn werk, maar het blijft na 20 jaar nog altijd even leuk.”