1 op 3 strafrechtelijke boetes kan niet worden geïnd en dat kost de staat meer dan honderd miljoen euro per jaar

De rechters in ons land hebben vorig jaar 361 miljoen euro aan strafrechtelijke boetes uitgesproken. Ongeveer een derde daarvan klasseert de FOD Financiën, die het geld moet innen, rechtstreeks in de categorie “invordering belemmerd”. Omdat de veroordeelde geen geld heeft staan of omdat de Belgische Staat niet weet waar dat geld zit.