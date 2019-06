Bestuurder kan op nippertje uitwijken wanneer vrachtwagen plots op snelweg invoegt: “Alles moeten dichtgooien”

Een automobilist moest dinsdag plots alles dichtgooien toen een vrachtwagen ineens de E34 richting Antwerpen vanaf de pechstrook en vanuit stilstand wilde oprijden. De bestuurder kon niet naar links uitwijken door een andere weggebruiker, maar slaagde erin om een aanrijding te vermijden. Daardoor veroorzaakte hij echter bijna een botsing met de vrachtwagen achter hem: “Die moest alles naar links gooien om een aanrijding te vermijden.” Ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

