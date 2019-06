Romelu Lukaku heeft zijn legende nog wat groter gemaakt met doelpunten 47 en 48 voor de Rode Duivels. En toch was er weer kritiek op social media, waar voetbalpuristen maar al te graag verwijzen naar één ongelukkige fase. Ze gaan daarbij volledig voorbij aan wat Lukaku zo goed maakt.

Het was één van de drukst gedeeld filmpjes op social media dinsdagavond. Toen de match nog bezig was, ging het er al over: Romelu Lukaku die helemaal alleen werd aangespeeld, op enkele meters van doel ...