Bloed, organen en satanische boodschappen op muren en gordijnen: school lijkt bezeten door de duivel

Beersel / Alsemberg - Satanis­tische boodschappen baren het Sint-Victorinstituut op de Brusselsesteenweg in Alsemberg zorgen. ‘666’ en ‘Satan’ staat er op onder meer muren, deuren, gordijnen en een baksteen. Een Instagram­pagina die waarschuwde dat er “bloed zou vloeien in een school” is ondertussen offline gehaald.

In het Sint-Victorinstituut zijn de onheilspellende berichten sinds een tweetal weken bijna dagelijkse kost geworden.

Brandalarm

Dat eerder deze week ook dierlijke organen, vermoedelijk van een kip, in een gang werden aangetroffen, maakt het angstaanjagender.

De voorbije dagen is het brandalarm ook al paar keer afgegaan. Telkens bleek het vals alarm te zijn. Of er link is, is niet honderd procent duidelijk, maar het toeval is groot.

Wie er achter de bloederige boodschappen zit, of ze ernstig zijn of het werk van een of meerdere flauwe grappenmakers, zou worden onderzocht door de lokale politie. Al wil de woordvoerder van de zone Zennevallei dat voorlopig noch bevestigen, noch ontkennen.

Ook het Sint-Victorinstituut wenst niet te reageren op de commotie.