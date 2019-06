Belfius verlaagt (alweer) rente op spaarboekje

Belfius verlaagt vanaf 15 juni de rente op zijn Spaarrekening+ van 0,31 naar 0,21 procent. De basisrente blijft ongewijzigd op 0,01 procent, maar de getrouwheidspremie gaat omlaag van 0,30 naar 0,20 procent.

De Spaarrekening+ van Belfius is een rekening waarop elke maand een bepaald bedrag wordt gestort, met een maximum van 500 euro per maand. Het is van oktober 2018 geleden dat de bank de rente op de Spaarrekening+ heeft verlaagd. De rente op het klassieke spaarboekje van Belfius blijft ongewijzigd op 0,11 procent, het wettelijke minimum.

“De renteverlaging van Belfius komt zeker niet als donderslag bij heldere hemel”, zegt Wouter Vanderheere van vergelijkingssite TopCompare. “Vorige week heeft de Europese Centrale Bank immers laten weten dat ze het belangrijkste rentetarief laag houdt tot de eerste helft van volgend jaar. Dat is een verlenging van zes maanden. De winstmarges van de banken blijven dus stevig onder druk staan. Aangezien de banken de rente op de traditionele spaarboekjes al hebben verlaagd tot het absolute minimum (0,11 procent), zien ze zich genoodzaakt het mes te zetten in de opbrengsten op de hoogrentende spaarboekjes. Het is de vierde keer dat Belfius de rente op dit specifieke spaarboekje verlaagt. Bij de lancering bracht de Spaarrekening+ nog 1,05 procent op.”(krs, blg)