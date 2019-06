100 euro per jaar = 1.785 extra jobs

Expert: “Mensen weten niet waar ze iets bestellen”

De trouwe klanten van vijf bekende winkels – La Bottega in Hasselt, Slagerij Rondou in Leuven, Bakkerij Goossens in Antwerpen, Paard Van Troje in Gent en Brooklyn in Kortrijk – schrokken zich een hoedje toen ze woensdagochtend vernamen dat hun favoriete winkel het voor bekeken hield: “Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren.” Wat later kwam er beter nieuws: “Wij stoppen nog lang niet. Bedankt voor alle jaren dat jij al winkelhiert. Koop bewust bij ondernemers van hier.”

8 miljard euro naar buitenland

Vals alarm dus, maar wel degelijk alarm. Want het water staat de lokale handelaar aan de lippen. Op een jaar tijd sloten meer dan duizend winkels – vooral voedingsspeciaalzaken en modeboetieks – de deuren. Tegelijk kampen winkelstraten met groeiende leegstand. “Je kan niet verwachten dat de leuke winkel om de hoek blijft bestaan, als je er zelf steeds vaker wegblijft en er nauwelijks nog iets koopt”, zegt Danny Van Assche, topman van Unizo. “Wat we als consumenten – en dat zijn we tenslotte allemaal – te weinig beseffen, is dat we zelf mee de oorzaak zijn van die evolutie.”

“Niet het feit dat we meer online kopen is op zich het probleem. Wel het gemak waarmee we dat op grote schaal in het buitenland doen”, klinkt het bij Unizo. Vorig jaar alleen al ging het om 8 miljard euro. “Zonder dat we er bij stilstaan, verdwijnt dat geld de grens over, om niet meer terug te keren naar onze economie. Zo ondergraven we uiteindelijk onze eigen welvaart.”

De ondernemersorganisatie wijst erop dat in de lokale winkels momenteel zo’n 255.000 mensen werken. “Als elk Belgisch gezin 100 euro per jaar extra zou besteden in een Belgische winkel in plaats van een buitenlandse, dan zou dat 1.785 extra jobs opleveren. Honderd euro per week zou zelfs 21.420 extra banen creëren”, aldus nog Danny Van Assche.

Europa zonder grenzen

Bij de Duitse modewebwinkel Zalando voelen ze zich niet aangesproken. Woordvoerder Monica Franz wijst erop dat de modewebwinkel ook producten verkoopt van Belgische makelij. “Wij weten dat lokale merken belangrijk zijn voor onze klanten; daarom streven wij ernaar om dergelijke local heroes in ons aanbod te hebben. Dat is niet alleen goed voor de consumenten, maar ook voor de lokale merken die kunnen groeien door met ons samen te werken.”

Carine Moitier van Cross-Border Commerce Europe, de organisatie die grensoverschrijdende e-commerce in Europa promoot, wijst er dan weer fijntjes op dat ze “de omzet liever naar een Europese speler dan naar een Chinese of een Amerikaanse” ziet gaan. “Waar wachten Belgische handelaars eigenlijk op om zélf internationaal te gaan”, vraagt ze zich luidop af. “In het Europa zonder grenzen is het potentieel nu eenmaal zoveel groter dan in het kleine België, dat per definitie een land is waar de ondernemers het van internationale uitwisseling moeten hebben. Hoe meer sterke Belgische webwinkels er zijn, hoe beter voor onze economie. En dan maakt het niet uit vanwaar de inkomsten komen.”