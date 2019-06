De Belgische studentenleider Amaya Eva Coppens zat 9 maanden vast in een Nicaraguaanse gevangenis omdat ze deelnam aan protesten tegen president Daniel Ortega. Het leven in de gevangenis was onmenselijk, onhygiënisch en vooral heel eenzaam, zegt ze. Maar het heeft haar niet gebroken. “Integendeel. Ik ben meer dan ooit overtuigd dat het politieke bewind hier anders moet.”