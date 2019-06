Zus van Saoedische kroonprins moet voor Franse rechter verschijnen

Hassa bint Salman, de zus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, moet op 9 juli in Parijs voor de rechter verschijnen in verband met een geweldmisdrijf. Ze zou haar lijfwacht de opdracht hebben gegeven om een loodgieter toe te takelen die aan de slag was in haar appartement in de Franse hoofdstad.

In september 2016 kwam de loodgieter klussen in het appartement van de prinses in het 16e arrondissement in Parijs. Hij nam naar eigen zeggen een foto van de kamer waarin hij moest werken, maar de vrouw beschuldigde hem ervan de beelden te nemen om te verkopen aan de pers. Daarop beval Hassa bint Salman haar lijfwacht de man aan te pakken. De loodgieter beweert dat hij geslagen en vernederd is. De lijfwacht zou hem opgedragen hebben om te knielen voor de prinses en haar voeten te kussen. Hij kon naar verluidt pas na enkele uren het appartement verlaten.

In augustus vorig jaar had de onderzoeksrechter al beslist de vrouw voor de rechter te laten verschijnen voor “medeplichtigheid aan opzettelijk geweld met gebruik of dreiging van een wapen”, “medeplichtigheid aan opsluiting” en “diefstal” van een smartphone, aldus een juridische bron aan het Franse persagentschap AFP. Haar lijfwacht werd ook al aangeklaagd voor de feiten.

De prinses zal waarschijnlijk niet zelf aanwezig zijn op het proces, maar vertegenwoordigd worden door een advocaat.