Dries Wouters teruggeroepen uit vakantie na uitvallen Jordi Vanlerberghe voor EK U21

Drama voor belofteninternational Jordi Vanlerberghe. Dinsdag tijdens een wedstrijd achter gesloten deuren verdraaide die zijn knie. De tranen die meteen volgden, waren een voorbode voor de spijkerharde diagnose een etmaal later: een ernstige knieblessure.

Vanlerberghe is out voor het EK, dat zondag start. Hij vliegt vandaag terug naar België voor verder onderzoek. Een operatie lijkt onafwendbaar. “Dit is een zware klap voor hem en voor iedereen. Jordi speelde alles mee en was beslissend voor ons team”, zegt bondscoach Johan Walem.

Omdat er tot zondag tijd is om geblesseerden te vervangen, wordt Dries Wouters (22) teruggeroepen uit vakantie. Gelukkig voor de Genk-middenvelder vertoefde die nog gewoon in België.

Wouters viel vorige week uit de voorlopige selectie omdat hij door een gebrek aan matchritme niet helemaal fit werd geacht.

Walem overwoog even om Club Brugge-spits Loïs Openda op te roepen aangezien die stand-by stond en een specifiek programma volgde, maar hij koos uiteindelijk voor de stand-in die op dezelfde posities als Vanlerberghe speelt.